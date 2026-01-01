Вечірня аварія у Луцьку: зіткнулися легковик і мотоцикл

На проспекті Молоді в обласному центрі Волині учора, 24 травня, трапилася дорожньо-транспортна пригода з постраждалим.

Про це пише ВСН.

Пізно ввечері у неділю, 24 травня, в Луцьку на проспекті Молоді сталася ДТП за участю автомобіля та мотоцикліста.

«Відомо, що водій Skoda Superb, 1986 року народження, зіткнувся з керманичем мотоцикла Honda, 2004 року народження, водій двоколісного отримав травми та був ушпиталений», - зазначили у секторі комунікації поліції Волині.

Вирішується питання внесення відомостей в ЄРДР за ст. 286 КК України.

