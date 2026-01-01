Трагічна аварія на Волині: авто злетіло у ставок, загинули двоє людей
Сьогодні, 09:38
Трагічна аварія - у с. Глухи: поліція розслідує кримінальне провадження. ДТП трапилась 23 травня, в Ковельському районі, близько 1 години ночі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Водій ЗАЗ, місцевий мешканець 2001 року народження, не впорався з керуванням та заїхав у став. У результаті ДТП він та пасажир, також місцевий мешканець 2002 року народження, загинули.
На місці працювала слідчо-оперативна група.
Кримінальне провадження за фактом аварії розслідується за ч.3 ст. 286 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Водій ЗАЗ, місцевий мешканець 2001 року народження, не впорався з керуванням та заїхав у став. У результаті ДТП він та пасажир, також місцевий мешканець 2002 року народження, загинули.
На місці працювала слідчо-оперативна група.
Кримінальне провадження за фактом аварії розслідується за ч.3 ст. 286 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Трагічна аварія на Волині: авто злетіло у ставок, загинули двоє людей
Сьогодні, 09:38
Вечірня аварія у Луцьку: зіткнулися легковик і мотоцикл
Сьогодні, 09:26
Що відбувається на кордоні з Білоруссю: реальні дані від ДПСУ
Сьогодні, 09:15