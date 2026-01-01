Трагічна аварія на Волині: авто злетіло у ставок, загинули двоє людей

Трагічна аварія - у с. Глухи: поліція розслідує кримінальне провадження. ДТП трапилась 23 травня, в Ковельському районі, близько 1 години ночі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Водій ЗАЗ, місцевий мешканець 2001 року народження, не впорався з керуванням та заїхав у став. У результаті ДТП він та пасажир, також місцевий мешканець 2002 року народження, загинули.На місці працювала слідчо-оперативна група.Кримінальне провадження за фактом аварії розслідується за ч.3 ст. 286 КК України.