Масована атака: кількість постраждалих у Києві продовжує зростати

Масована атака: кількість постраждалих у Києві продовжує зростати
Кількість постраждалих у Києві після масованої атаки зросла до 87 людей, серед них троє неповнолітніх. Двоє людей загинули.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

Пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксовані на 49 локаціях столиці. У Шевченківському районі, де внаслідок влучання зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок.

Рятувальники демонтували 165 кв. м пошкоджених залізобетонних плит. Кінологи обстежили понад 100 кв. м території, а психологи ДСНС надали допомогу 112 особам.

Ліквідація наслідків триває.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: обстріл, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вечірня аварія у Луцьку: зіткнулися легковик і мотоцикл
Сьогодні, 09:26
Що відбувається на кордоні з Білоруссю: реальні дані від ДПСУ
Сьогодні, 09:15
Масована атака: кількість постраждалих у Києві продовжує зростати
Сьогодні, 09:10
У Ковелі провели в останню путь Героя Михайла Філіпчука
Сьогодні, 08:53
На Волині волонтерки пошили для бійців на фронт понад 2 тисячі антидронових плащів
Сьогодні, 08:36
Медіа
відео
1/8