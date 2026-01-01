Масована атака: кількість постраждалих у Києві продовжує зростати
Сьогодні, 09:10
Кількість постраждалих у Києві після масованої атаки зросла до 87 людей, серед них троє неповнолітніх. Двоє людей загинули.
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксовані на 49 локаціях столиці. У Шевченківському районі, де внаслідок влучання зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок.
Рятувальники демонтували 165 кв. м пошкоджених залізобетонних плит. Кінологи обстежили понад 100 кв. м території, а психологи ДСНС надали допомогу 112 особам.
Ліквідація наслідків триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.
Пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури зафіксовані на 49 локаціях столиці. У Шевченківському районі, де внаслідок влучання зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок.
Рятувальники демонтували 165 кв. м пошкоджених залізобетонних плит. Кінологи обстежили понад 100 кв. м території, а психологи ДСНС надали допомогу 112 особам.
Ліквідація наслідків триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Вечірня аварія у Луцьку: зіткнулися легковик і мотоцикл
Сьогодні, 09:26
Що відбувається на кордоні з Білоруссю: реальні дані від ДПСУ
Сьогодні, 09:15
Масована атака: кількість постраждалих у Києві продовжує зростати
Сьогодні, 09:10
У Ковелі провели в останню путь Героя Михайла Філіпчука
Сьогодні, 08:53