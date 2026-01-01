У Ковелі провели в останню путь Героя Михайла Філіпчука
Сьогодні, 08:53
Ковельська громада попрощалася з гранатометником спеціальної роти в/ч А4699 Михайлом Філіпчуком.
Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Філіпчук народився у Ковелі. Навчався у ЗОШ №11, ПТУ №5.
Михайло був одним із двійні. Разом із братом Сергієм зростали у дружній сім’ї, ділили дитинство, навчалися в одному класі. У дорослому житті кожен обрав свій професійний шлях. Працював водієм у Ковельське МТМО, комірником у ПП «Ковель-Будпостач».
На початку повномасштабної війни мобілізували брата Сергія. А 8 червня 2024 року прийшла черга й Михайла. Він потрапив до складу 47-ї ОМБр «Маґура». Підрозділ тримав оборону на Покровському напрямку, згодом на Сумщині та Курщині.
Востаннє виходив на зв’язок із рідними 24 листопада 2024 року.
Життя Михайла Філіпчука обірвалося 27 листопада 2024 року в районі н.п. Новоіванівка Суджанського району рф.
«Співчуття мамі Руслані Степанівні, татові Олександру Володимировичу, братам Сергієві та Роману, бабусі Ніні Іванівні, рідним і близьким. Поховали воїна на Алеї Героїв міського кладовища. Вічна слава і світла пам’ять Герою!» - зазначив міський голова.
