У Ковелі провели в останню путь Героя Михайла Філіпчука

Ковельська громада попрощалася з гранатометником спеціальної роти в/ч А4699Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський головаФіліпчук народився у Ковелі. Навчався у ЗОШ №11, ПТУ №5.Михайло був одним із двійні. Разом із братомзростали у дружній сім’ї, ділили дитинство, навчалися в одному класі. У дорослому житті кожен обрав свій професійний шлях. Працював водієм у Ковельське МТМО, комірником у ПП «Ковель-Будпостач».На початку повномасштабної війни мобілізували брата Сергія. А 8 червня 2024 року прийшла черга й Михайла. Він потрапив до складу 47-ї ОМБр «Маґура». Підрозділ тримав оборону на Покровському напрямку, згодом на Сумщині та Курщині.Востаннє виходив на зв’язок із рідними 24 листопада 2024 року.Життя Михайла Філіпчука обірвалося 27 листопада 2024 року в районі н.п. Новоіванівка Суджанського району рф.«Співчуття мамі, татові, братам Сергієві та, бабусі, рідним і близьким. Поховали воїна на Алеї Героїв міського кладовища. Вічна слава і світла пам’ять Герою!» - зазначив міський голова.