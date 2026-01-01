У Луцьку хочуть суттєво підвищити тариф на воду: що відомо
Сьогодні, 08:20
КП «Луцькводоканал» повідомило про намір змінити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.
В обласному центрі хочуть підвищити тариф на воду з 28 грн до 73 грн
Для населення тариф на воду може зрости таким чином:
водопостачання – з 12,20 грн до 32,63 грн за куб (+20,42 грн);
водовідведення – з 16,21 грн до 40,62 грн за куб (+24,41 грн).
Тобто сумарно тариф може зрости з 28,42 грн до 73,25 грн за кубометр.
Чому піднімають тариф?
Востаннє тариф коригувався у 2021 році, коли ціна на електрику була доступнішою, а з того часу вона дуже зросла в ціні.
У підприємстві також пояснюють це здорожчанням і реагентів, і пального та ростом зарплат.
Основна частина витрат у структурі тарифу – електроенергія. Також закладені витрати на оплату праці, ремонти, податки та розвиток підприємства.
З початком повномасштабного вторгнення в країні діяв мораторій на підвищення тарифів на комуналку.
Проте віднедавна у законодавстві відбулися зміни, які дали зелене світло, зокрема водоканалам корегувати вартість надання послуг, пояснив директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк.
Зараз триває громадське обговорення щодо зміни вартості.
Зауваження та пропозиції від мешканців прийматимуть протягом 7 днів у письмовій формі за адресою: 43010 м.Луцьк, вул. Дубнівська.26 Тел.(0332) 28-40-218-плановий відділ.
