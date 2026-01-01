У Луцьку хочуть суттєво підвищити тариф на воду: що відомо

КП «Луцькводоканал» повідомило про намір змінити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.В обласному центрі хочуть підвищити тариф на воду з 28 грн до 73 грнДля населення тариф на воду може зрости таким чином:водопостачання – з 12,20 грн до 32,63 грн за куб (+20,42 грн);водовідведення – з 16,21 грн до 40,62 грн за куб (+24,41 грн).Тобто сумарно тариф може зрости з 28,42 грн до 73,25 грн за кубометр.Востаннє тариф коригувався у 2021 році, коли ціна на електрику була доступнішою, а з того часу вона дуже зросла в ціні.У підприємстві також пояснюють це здорожчанням і реагентів, і пального та ростом зарплат.Основна частина витрат у структурі тарифу – електроенергія. Також закладені витрати на оплату праці, ремонти, податки та розвиток підприємства.З початком повномасштабного вторгнення в країні діяв мораторій на підвищення тарифів на комуналку.Проте віднедавна у законодавстві відбулися зміни, які дали зелене світло, зокрема водоканалам корегувати вартість надання послуг, пояснив директор КП «Луцькводоканал»Зараз триває громадське обговорення щодо зміни вартості.Зауваження та пропозиції від мешканців прийматимуть протягом 7 днів у письмовій формі за адресою: 43010 м.Луцьк, вул. Дубнівська.26 Тел.(0332) 28-40-218-плановий відділ.