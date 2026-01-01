У Луцьку хочуть суттєво підвищити тариф на воду: що відомо

У Луцьку хочуть суттєво підвищити тариф на воду: що відомо
КП «Луцькводоканал» повідомило про намір змінити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.

В обласному центрі хочуть підвищити тариф на воду з 28 грн до 73 грн

Для населення тариф на воду може зрости таким чином:

водопостачання – з 12,20 грн до 32,63 грн за куб (+20,42 грн);

водовідведення – з 16,21 грн до 40,62 грн за куб (+24,41 грн).

Тобто сумарно тариф може зрости з 28,42 грн до 73,25 грн за кубометр.

Чому піднімають тариф?

Востаннє тариф коригувався у 2021 році, коли ціна на електрику була доступнішою, а з того часу вона дуже зросла в ціні.

У підприємстві також пояснюють це здорожчанням і реагентів, і пального та ростом зарплат.

Основна частина витрат у структурі тарифу – електроенергія. Також закладені витрати на оплату праці, ремонти, податки та розвиток підприємства.

З початком повномасштабного вторгнення в країні діяв мораторій на підвищення тарифів на комуналку.

Проте віднедавна у законодавстві відбулися зміни, які дали зелене світло, зокрема водоканалам корегувати вартість надання послуг, пояснив директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк.

Зараз триває громадське обговорення щодо зміни вартості.
Зауваження та пропозиції від мешканців прийматимуть протягом 7 днів у письмовій формі за адресою: 43010 м.Луцьк, вул. Дубнівська.26 Тел.(0332) 28-40-218-плановий відділ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, нові тарифи, вода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі провели в останню путь Героя Михайла Філіпчука
Сьогодні, 08:53
На Волині волонтерки пошили для бійців на фронт понад 2 тисячі антидронових плащів
Сьогодні, 08:36
У Луцьку хочуть суттєво підвищити тариф на воду: що відомо
Сьогодні, 08:20
Ціни на молочку в Україні зростуть вже цього літа: скільки доведеться платити
Сьогодні, 07:15
Як боротися з фітофторою на помідорах народними засобами
Сьогодні, 05:16
Медіа
відео
1/8