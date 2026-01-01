Ціни на молочку в Україні зростуть вже цього літа: скільки доведеться платити
Сьогодні, 07:15
В Україні вже цього літа чи восени можуть суттєво здорожчати молочні продукти. Молочка може здорожчати на 10%.
Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі День.LIVE.
В Україні здорожчають молочні продукти
Під час літньо-осіннього періоду українці можуть стикнутися зі здорожчанням молочних продуктів. Попри сезон «великого молока», коли через теплу погоду будуть більші надої, вартість молока та молочних продуктів може зрости подекуди на 5–10% через витрати на виробництво, електроенергію, логістику.
Все це вже зараз впливає на роботу молочних ферм.
«Є продукти, які будуть зростати в межах 5–10%, а є ті, що навпаки знижуватимуться внаслідок сезонності», — заявив Марчук.
Попри все, на ринку є і протилежні тенденції: після Великодня почали дешевшати яйця, почалося зростання пропозиції.
Також влітку традиційно здешевшають овочі борщового набору. Вони, можливо, будуть трохи дорожчими за ціни 2025 року.
