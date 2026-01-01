Як боротися з фітофторою на помідорах народними засобами

Фітофтороз — на жаль, поширена біда для бгатьох садівників. З цією хворобою досить важко боротися, через те, що спори фітофтори можуть перебувати в будь-якому місці — у землі, на залишках рослин, на робочому інвентарі, на насінні. Скупченість рослин заважає провітрюванню, плюс підвищена волога в таких місцях і, грибок починає активно розвиватися. Грибок спочатку вражає листя томатів, потім плавно перебирається на стебло і, врешті-решт, добирається до плоду. Чорні плями покривають рослину, а листя зовсім засихають. Фітофтора переходить з одного куща на інший і за короткий час може знищити весь урожай, пише ТСН.Сприятливе середовище для фітофторозу утворюють:густі грядки томатів,відчутні перепади температур, перепади погоди,повапнованість ґрунту,слабкі та мляві рослини,часті дощі,сира та прохолодна погода.Як запобігти хворобі, потрібно думати ще з посадження. Багато чого залежить від вибору місця садіння. Не можна садити томати на одному і тому ж місці кожен рік, потрібно дотримуватися правил сівозміни.Велике значення має правильне поливання томатів — потрібно не допускати застою вологи. За таких умов спори фітофтори швидко розмножуються. Поливати томати краще в ранковий час, а у періоди затяжних дощів не поливати взагалі. Щоб вода не затримувалася біля коріння потрібно періодично розпушити землю особливо у сиру погоду.Регулярно проводити «очисну» процедуру видалення половини зеленої маси на кожному кущі, особливо це стосується високорослих сортів томатів. Потрібно обрізати пасинки, листя до першої плодової кисті, некрасиві та нестиглі плоди.Щоб захистити помідори від дощів та туманів, у серпні у відкритому ґрунті над томатами бажано зробити навіс.Народні способи боротьби із фітофтороюЛистя помідори обприскують молочною сироваткою. Для цього молочну сироватку розводять в рівних пропорціях з водою, обробляти можна щодня.Настій часнику з марганцівкою. Готується настій так: 100 г часнику заливають однією склянкою води та настоюють протягом доби. Розчин проціджують, доводять об’єм до 10 літрів водою, додають 1 г марганцівки. Оприскувати таким розчином можна кожні 10 днів.Посипати попелом міжряддя помідор через тиждень після їх посадки. Потім повторювати процедуру під час зав’язування плодів.Обприскування розчином молока з йодом. Один літр знежиреного молока розводять у 10 літрах води, додають 15 капель йоду, обприскують рослини кожні два тижні.Дріжджі можуть врятувати помідори від фітофтори, якщо обробити ними на початковому етапі зараження. 100 грамів дріжджів розводять в 10 літрах води та обробляють томати щойно з’явилися перші ознаки фітофтори.Звичайна кухонна сіль також допоможе в боротьбі з фітофторою. Для цього одну склянку солі розвести в 10 літрах води. Обробляти потрібно ще зелені плоди помідорів один раз на місяць.Розчином гною обробляють не тільки томати, а й баклажани та картоплю. Пів кіло гною потрібно розвести у відрі води, і отриманим настоєм обприскувати рослини.Оприскувати томати водою, розведеною з кефіром або кисляком, у співвідношенні один до десяти. Таким натуральним розчином можна обробляти рослини щодня.Якщо фітофтора на помідорах тільки почалося, боротися з нею можна обприскуванням розчином йоду. 10 мл 5% йоду розчиняють у 10 л води та обприскують цим розчином рослини з інтервалом у 3 дні.