25 травня на Волині: гортаючи календар





Сьогодні відзначає день народження громадського діяча та військовослужбовця Богдана Пташника (на фото). Вітаємо його, а також сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить ім’я Іван, Вікторія, Олена. Бажаємо міцного здоров'я, достатку й любові.



У цей день 1934 року народився відомий на Волині письменник, публіцист, почесний громадянин міста Луцька Петро Мах .



Він – автор понад 25 книг поезії, прози, історичної есе, сценаріїв кількох телефільмів, лауреат премії імені Олександра Гаврилюка та Агатангела Кримського. Помер 17 березня 2011 року.



25 травня 2004-го з головного конвеєра ВАТ «Луцький автомобільний завод» зійшов 40-тисячний ВАЗ-2107. Це стало результатом тісної співпраці ЛуАЗу, концерну «Укрпромінвест» і ВАТ «АвтоВАЗ».

Сьогодні, 25 травня, у світі відзначають День філолога.

