Вслід за Луцьком: ще одне місто на Волині хоче підняти ціну на проїзд
Сьогодні, 22:16
У Нововолинську можуть зрости тарифи на проїзд у громадському транспорті.
Відповідне питання планують розглянути на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради, пише Волинь.UA.
Проєкт рішення передбачає підвищення вартості проїзду через зростання витрат перевізників на паливо, технічне обслуговування автобусів, запчастини та оплату праці водіїв.
Згідно з проєктом, вартість однієї поїздки за електронним квитком може становити 17 гривень, а при готівковому розрахунку – 20 гривень. Водночас тариф для школярів залишиться без змін – 10 гривень за учнівським квитком.
Також у міськраді зазначають, що змінювати вартість проїзних квитків на 60 та 90 поїздок наразі не планують.
