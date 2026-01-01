Місяці невідомості: підтвердилась загибель Героя з Волині Сергія Шулєпова

Місяці невідомості: підтвердилась загибель Героя з Волині Сергія Шулєпова
Підтверджено загибель захисника Сергія Шулєпова з Нововолинської громади.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Сергій Шулєпов, 1982 року народження, був мешканцем міста Нововолинська. Тривалий час захисник вважався безвісти зниклим. Однак після проведення експертизи ДНК було офіційно підтверджено, що Герой загинув 16 січня 2026 року в районі населеного пункту Нестерне Харківської області.

Інформацію про час прибуття траурного кортежу з тілом загиблого захисника, а також про дату і чин поховання міська рада обіцяє повідомив згодом.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Місяці невідомості: підтвердилась загибель Героя з Волині Сергія Шулєпова
Сьогодні, 21:15
Скандал на Волині: суперечка за житло довела 17-річну дівчину до реанімації
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода в Луцьку та на Волині у понеділок, 25 травня
Сьогодні, 20:00
В Україна по-новому рахуватимуть лікарняні та декретні
Сьогодні, 19:35
Волинянка має приватну етногалерею з колекцією старовинного одягу. ВІДЕО
Сьогодні, 19:17
Медіа
відео
1/8