Місяці невідомості: підтвердилась загибель Героя з Волині Сергія Шулєпова

Сергія Шулєпова з Нововолинської громади.



Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Сергій Шулєпов, 1982 року народження, був мешканцем міста Нововолинська. Тривалий час захисник вважався безвісти зниклим. Однак після проведення експертизи ДНК було офіційно підтверджено, що Герой загинув 16 січня 2026 року в районі населеного пункту Нестерне Харківської області.



Інформацію про час прибуття траурного кортежу з тілом загиблого захисника, а також про дату і чин поховання міська рада обіцяє повідомив згодом.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

