Скандал на Волині: суперечка за житло довела 17-річну дівчину до реанімації

Дарини Кот, що страждає на астму, стверджує, що після навмисного відключення світла її госпіталізували, натомість власниця будинку - рідна бабуся дівчини, заперечує свою провину та говорить про борги.



Як розповів виданню



Однак, 5 травня в будинку припинили електропостачання,що призвело до погіршення стан Дарини погіршився, а вже за кілька днів її госпіталізували до реанімаційного відділення.



Родина проживає у цьому будинку близько 8 років. Раніше сім’я жила в Києві та Запоріжжі, однак через проблеми зі здоров’ям дитини переїхала на Волинь, адже лікарі рекомендували зміну клімату.



Як стверджує батько, будинок належить бабусі дівчини, яка певний час перебувала за кордоном та здавала житло в оренду. Після виїзду орендарів сім’я заселилась у будинок і почала там ремонт.



Проте конфлікт між близькими переріс у системне протистояння щодо житла та побутових умов. Ключовим моментом стала ситуація 5 травня, коли в будинку було припинено електропостачання.



«Спочатку вона намагалася виселити нас через суд, у законний спосіб, але програла справу. Після цього, як ми це розцінюємо, ситуація перейшла в іншу площину — почалися дії, які фактично унеможливлюють нормальне проживання».



Після цього, як стверджує пан Сергій, стан Дарини різко погіршився, і за кілька днів її госпіталізували до реанімаційного відділення.



Сама Дарина після лікування потребує стабільних умов проживання, однак, за словами батька, через відсутність електропостачання повернення додому залишається проблемним.



Наразі у справі щодо відключення електропостачання триває одразу кілька судових процесів — у Верховному Суді, Луцькому апеляційному суді та Камінь-Каширському районному суді, де розглядається питання захисту прав дитини. Сергій також стверджує, що до ситуації долучалась служба у справах дітей, яка фіксувала відсутність електроенергії та попереджала про можливу загрозу життю та здоров’ю неповнолітньої.



Також Сергій стверджує, що раніше в цій же конфліктній ситуації вже відбувались відключення комунальних послуг, які згодом були оскаржені в судовому порядку.



«Ми вже стикались із відключенням, вигравали справи й нам відновлювали електропостачання, але цього разу нас просто відрізали — без попередження, фактично обрізавши дроти на стовпі».



Журналісти ВСН звернулися до Ольги Нивчик, мами Сергія та бабусі Дарини, однак її слова кардинально відрізняються від слів сина. Зокрема, вона звинувачує його у незаконному заволодінні помешкання та численних боргах за комунальні послуги, які надходили їй систематично.



«Нічого я її не виселяю. Він незаконно зайняв моє житло. Я була за кордоном, а коли приїхала — він уже зайняв і квартиру, і будинок. Я залишилась без житла, хоча все це моє, всі документи на мене. Я пропрацювала 46 років, а тепер у 78 років змушена ходити по чужих людях.



Він мені зробив борги за газ і світло, мої речі повикидав і знищив. Я йому дозволила жити тимчасово, коли була за кордоном, а тепер мене просто не допускають у власне житло».



Журналісти ВСН звернулися з офіційним запитом до органів влади.



Наразі відповідь надійшла від Камінь-Каширської районної державної адміністрації. Там підтвердили, що Сергій Кот неодноразово звертався із офіційними запитами. У адміністрації також повідомили, що звернення вже скерували до відповідних структур, а ситуація перебуває під контролем.



А сама Ольга, як стало відомо згодом, покинула територію України й наразі знову пребуває в Італії.

