В Україна по-новому рахуватимуть лікарняні та декретні

В Україні оновили порядок обчислення середньої заробітної плати для нарахування соціальних виплат. Зміни вже набули чинності та стосуються лікарняних, допомоги по вагітності та пологах, а також інших виплат у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.Відповідні зміни Кабмін вніс постановою №533 від 29 квітня 2026 року до Порядку №1266, - повідомляє "Судово-юридична газета", посилаючись на Пенсійний фонд.Оновлений порядок тепер поширюється не лише на найманих працівників, а й на:фізичних осіб-підприємців;осіб, які провадять незалежну професійну діяльність;членів фермерських господарств.Для цих категорій уряд окремо врегулював механізм розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності та виплат у зв’язку з вагітністю і пологами з урахуванням особливостей сплати ЄСВ.Змінами уточнено правило щодо розрахункового періоду. Тепер місяці, у яких працівник не працював усі робочі дні з поважних причин — від першого до останнього числа місяця — повністю виключатимуться з розрахунку середньої зарплати.Також перелік поважних причин доповнили новою підставою — періодом, коли ФОП або особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, була звільнена від сплати єдиного соціального внеску.До переліку поважних причин для виключення періоду з розрахунку належать:тимчасова непрацездатність;відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;відпустка для догляду за дитиною;відпустка без збереження зарплати;призупинення дії трудового договору через військову агресію РФ;проходження строкової військової служби;служба за мобілізацією або контрактом під час особливого періоду, якщо роботодавець не зберігав середній заробіток;період звільнення ФОПів та самозайнятих осіб від сплати ЄСВ.Що змінилося для сумісниківОновлений порядок також уточнює перелік документів, які мають подавати працівники-сумісники для отримання виплат.Тепер замість довідки про середню зарплату за основним місцем роботи можна подавати:довідку ОК-7;або дані з реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду України.Виплати сумісникам здійснюватимуться на підставі листка непрацездатності та документів, що підтверджують доходи.