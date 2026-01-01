В Україна по-новому рахуватимуть лікарняні та декретні
Сьогодні, 19:35
В Україні оновили порядок обчислення середньої заробітної плати для нарахування соціальних виплат. Зміни вже набули чинності та стосуються лікарняних, допомоги по вагітності та пологах, а також інших виплат у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Відповідні зміни Кабмін вніс постановою №533 від 29 квітня 2026 року до Порядку №1266, - повідомляє "Судово-юридична газета", посилаючись на Пенсійний фонд.
Кого стосуються зміни
Оновлений порядок тепер поширюється не лише на найманих працівників, а й на:
фізичних осіб-підприємців;
осіб, які провадять незалежну професійну діяльність;
членів фермерських господарств.
Для цих категорій уряд окремо врегулював механізм розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності та виплат у зв’язку з вагітністю і пологами з урахуванням особливостей сплати ЄСВ.
Які періоди виключатимуть із розрахунку
Змінами уточнено правило щодо розрахункового періоду. Тепер місяці, у яких працівник не працював усі робочі дні з поважних причин — від першого до останнього числа місяця — повністю виключатимуться з розрахунку середньої зарплати.
Також перелік поважних причин доповнили новою підставою — періодом, коли ФОП або особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, була звільнена від сплати єдиного соціального внеску.
Які причини вважаються поважними
До переліку поважних причин для виключення періоду з розрахунку належать:
тимчасова непрацездатність;
відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами;
відпустка для догляду за дитиною;
відпустка без збереження зарплати;
призупинення дії трудового договору через військову агресію РФ;
проходження строкової військової служби;
служба за мобілізацією або контрактом під час особливого періоду, якщо роботодавець не зберігав середній заробіток;
період звільнення ФОПів та самозайнятих осіб від сплати ЄСВ.
Що змінилося для сумісників
Оновлений порядок також уточнює перелік документів, які мають подавати працівники-сумісники для отримання виплат.
Тепер замість довідки про середню зарплату за основним місцем роботи можна подавати:
довідку ОК-7;
або дані з реєстру застрахованих осіб Пенсійного фонду України.
Виплати сумісникам здійснюватимуться на підставі листка непрацездатності та документів, що підтверджують доходи.
