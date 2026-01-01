У Луцьку запрацювали велопатрулі. ВІДЕО

В обласному центрі Волині велопатрульні вже тиждень працюють на вулицях міста.Про це повідомили у патрульній поліції Волині.За цей час інспектори опрацьовували виклики на лінію 102, забезпечували публічний порядок під час масових заходів та склали 47 адміністративних матеріалів у сфері громадської безпеки і 17 — за порушення ПДР.Крім того, патрульні виявили у громадянина речовини, схожі на наркотичні."Велопатрульні й надалі дбатимуть про порядок і безпеку у місті. Дякуємо всім, хто дотримується правил та поважає закон", - повідомили у поліції.