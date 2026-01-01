У Луцьку запрацювали велопатрулі. ВІДЕО
Сьогодні, 17:46
В обласному центрі Волині велопатрульні вже тиждень працюють на вулицях міста.
Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
За цей час інспектори опрацьовували виклики на лінію 102, забезпечували публічний порядок під час масових заходів та склали 47 адміністративних матеріалів у сфері громадської безпеки і 17 — за порушення ПДР.
Крім того, патрульні виявили у громадянина речовини, схожі на наркотичні.
"Велопатрульні й надалі дбатимуть про порядок і безпеку у місті. Дякуємо всім, хто дотримується правил та поважає закон", - повідомили у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у патрульній поліції Волині.
За цей час інспектори опрацьовували виклики на лінію 102, забезпечували публічний порядок під час масових заходів та склали 47 адміністративних матеріалів у сфері громадської безпеки і 17 — за порушення ПДР.
Крім того, патрульні виявили у громадянина речовини, схожі на наркотичні.
"Велопатрульні й надалі дбатимуть про порядок і безпеку у місті. Дякуємо всім, хто дотримується правил та поважає закон", - повідомили у поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку запрацювали велопатрулі. ВІДЕО
Сьогодні, 17:46
«Поки не вмру, бджіл не покину»: 84-річний пасічник з Волині доглядає 25 вуликів. ВІДЕО
Сьогодні, 17:01
Звукорежисер зі Львова першим в Україні отримав Греммі
Сьогодні, 16:25