У Луцьку запрацювали велопатрулі. ВІДЕО

В обласному центрі Волині велопатрульні вже тиждень працюють на вулицях міста.

Про це повідомили у патрульній поліції Волині.

За цей час інспектори опрацьовували виклики на лінію 102, забезпечували публічний порядок під час масових заходів та склали 47 адміністративних матеріалів у сфері громадської безпеки і 17 — за порушення ПДР.

Крім того, патрульні виявили у громадянина речовини, схожі на наркотичні.

"Велопатрульні й надалі дбатимуть про порядок і безпеку у місті. Дякуємо всім, хто дотримується правил та поважає закон", - повідомили у поліції.


