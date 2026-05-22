Звукорежисер зі Львова першим в Україні отримав Греммі
Сьогодні, 16:25
Український звукорежисер Володимир Пунько повідомив про отримання премії Latin Grammy за роботу над альбомом Y el canto de todas, створеним разом з іспанським гітаристом Рафаелем Серраллетом та Академічним симфонічним оркестром Львівської національної філармонії під диригуванням Сергія Хоровця.
Про це повідомляє Zaxid.net.
Альбом здобув перемогу в категорії «Найкращий інструментальний альбом» на Latin Grammy Awards. Про це сам лауреат повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Володимир Пунько став першим українським звукорежисером, який удостоївся цієї престижної світової нагороди.
16:18 22-05-2026
«Перша в Україні статуетка Grammy прибула до свого володаря. Для мене честь сказати, що я – перший в історії України звукорежисер, який отримав таку нагороду», – поділився емоціями Володимир. За його словами, це перший випадок в історії України, коли звукорежисер отримує таку нагороду.
Офіційна церемонія відбулася ще у жовтні в Лас-Вегасі, однак Володимир Пунько не був присутній особисто на врученні та отримав статуетку пізніше. Альбом Y El Canto de Todas створено у співпраці з гітаристом Рафаелем Серраллєтом та оркестром Львівської національної філармонії під орудою диригента Сергія Хоровця. Проєкт поєднує академічну оркестрову традицію з елементами іспанської та латиноамериканської музики, де гітара виконує провідну роль.
За словами учасників, запис і продакшн охоплювали повний цикл – від студійної фіксації до фінального мастерингу, з акцентом на баланс між симфонічним звучанням і солюючим інструментом. Latin Grammy Awards відзначають музичні проєкти, пов’язані з латиноамериканською музичною сценою. Перемога в категорії інструментальної музики зазвичай фокусується на композиторській та виконавській якості альбому, однак у цьому випадку також публічно підкреслюється роль звукорежисера як ключового учасника продакшну.
