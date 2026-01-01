Школярі з Волині представляли Україну на світових змаганнях з робототехніки у США

Команда школярів із села Зимне Волинської області представила Україну на FIRST Championship у Гʼюстоні — одному з наймасштабніших міжнародних змагань із робототехніки у світі. Це перший виступ української команди на змаганнях такого рівня від початку повномасштабного вторгнення.Про це повідомляють на сайті МОН.Україну представляла команда NEVER GIVE UP з Опорного ліцею села Зимне — пілотної школи швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа. У 2023 році школа отримала сучасний STEM-кабінет, обладнання для робототехніки та 3D-принтер, а вчителі почали системно проходити навчання та методичну підготовку.У 2026 році FIRST Championship об’єднав сотні команд із різних країн світу: США, Канади, Великої Британії, Ізраїлю, Туреччини, Бразилії, Китаю, Індії, Австралії, Швейцарії та інших.Команда NEVER GIVE UP представила інноваційний проєкт Jet Aqua Machine — пристрій для очищення археологічних артефактів без абразивних матеріалів. Учні дослідили понад 10 тисяч джерел, консультувалися з експертами й тестували прототипи разом із представниками НАН України.Школярі також створили робота ADI для участі у «грі роботів» — одному з ключових етапів чемпіонату. Робот здатний виконувати серію інженерних місій за обмежений час.Історія команди із Зимного є частиною ширших змін у системі освіти України. У межах реформи Нова українська школа держава розвиває STEM-освіту, а Міністерство освіти і науки України разом із партнерами впроваджує нові підходи до навчання, допомагає модернізувати освітні середовища та підтримує школи. Це відповідь на системний виклик — зниження рівня знань учнів і водночас зростання потреби країни в інженерних, технічних і технологічних спеціалістах.Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий наголосив, що розвиток STEM-освіти є одним із ключових пріоритетів держави:«Сьогодні Україна потребує нового покоління інженерів, технологів і винахідників — людей, які розроблятимуть рішення для відновлення країни, розвитку економіки та посилення безпеки. Саме тому ми говоримо про створення повноцінних STEM-просторів із сучасним обладнанням, методикою та підготовленими вчителями. І надзвичайно важливо, щоб доступ до таких можливостей мали діти не лише у великих містах, а й у невеликих громадах по всій Україні».Президент Фонду Східна Європа Віктор Лях наголосив, що підтримка STEM-освіти — це інвестиція в довгостроковий розвиток країни.«Ми у Фонді в межах швейцарсько-української Програми EGAP інвестуємо в розвиток STEM-освіти як у системний підхід до розвитку громад і людського капіталу. Наше завдання — зробити якісну технологічну освіту доступною для дітей у невеликих містах і селах, створити середовище, у якому вони можуть розвивати інженерне мислення, працювати з сучасними технологіями та реалізовувати власні ідеї. Історія команди із Зимного показує, що потенціал світового рівня є в українських громадах, якщо створити для цього можливості».Підтримка Програми EGAP у розвитку STEM-освіти охоплює не лише технічне оснащення шкіл. Йдеться також про підготовку вчителів, розроблення методичних матеріалів, проведення навчань і створення практичного середовища для роботи з робототехнікою та інженерними проєктами. Зокрема, організовують внутрішні STEM-змагання між пілотними школами, які допомагають учням набути досвіду перед участю у всеукраїнських та міжнародних турнірах.