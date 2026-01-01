У Ковелі спіймали двох п'яних електросамокатчиків

У Ковелі спіймали двох п'яних електросамокатчиків
У Ковелі патрульні виявили нетверезих водіїв електросамокатів.

23 травня інспектори зупинили двох керманичів електросамокатів за порушення ПДР, - повідомляють у патрульній поліції.

Під час спілкування з 19 - річними водіями інспектори помітили у них ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти огляд на стан сп’яніння обоє чоловіків погодилися. Результати на приладі Драгер — 0,91 та 1,17 проміле алкоголю в організмі.

Обох громадян було відсторонено від керування та складено адміністративні протоколи за:
ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Нагадаємо: електросамокат — це транспортний засіб. За керування ним у стані сп’яніння передбачена адміністративна відповідальність, де сума штрафу складає 170 000 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Ковель, п'яний за кермом, електросамокат, порушення, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Сто сімдесят тисяч штрафу .ви щось напутали
Відповісти
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Школярі з Волині представляли Україну на світових змаганнях з робототехніки у США
Сьогодні, 14:57
У Ковелі спіймали двох п'яних електросамокатчиків
Сьогодні, 14:14
Субфебрилітет: коли тривала невисока температура потребує уважної діагностики
Сьогодні, 13:48
Стадіон аплодував стоячи: форвард з Луцька допоміг «Утрехту» вийти у фінал
Сьогодні, 13:37
Передчасно відійшов у Вічність ветеран з Волині Володимир Лук'янчук
Сьогодні, 12:56
Медіа
відео
1/8