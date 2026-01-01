У Ковелі спіймали двох п'яних електросамокатчиків

У Ковелі патрульні виявили нетверезих водіїв електросамокатів.23 травня інспектори зупинили двох керманичів електросамокатів за порушення ПДР, - повідомляють у патрульній поліції.Під час спілкування з 19 - річними водіями інспектори помітили у них ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти огляд на стан сп’яніння обоє чоловіків погодилися. Результати на приладі Драгер — 0,91 та 1,17 проміле алкоголю в організмі.Обох громадян було відсторонено від керування та складено адміністративні протоколи за:ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.Нагадаємо: електросамокат — це транспортний засіб. За керування ним у стані сп’яніння передбачена адміністративна відповідальність, де сума штрафу складає 170 000 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік.