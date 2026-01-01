У Ковелі спіймали двох п'яних електросамокатчиків
Сьогодні, 14:14
У Ковелі патрульні виявили нетверезих водіїв електросамокатів.
23 травня інспектори зупинили двох керманичів електросамокатів за порушення ПДР, - повідомляють у патрульній поліції.
Під час спілкування з 19 - річними водіями інспектори помітили у них ознаки алкогольного сп’яніння. На пропозицію пройти огляд на стан сп’яніння обоє чоловіків погодилися. Результати на приладі Драгер — 0,91 та 1,17 проміле алкоголю в організмі.
Обох громадян було відсторонено від керування та складено адміністративні протоколи за:
ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.
Нагадаємо: електросамокат — це транспортний засіб. За керування ним у стані сп’яніння передбачена адміністративна відповідальність, де сума штрафу складає 170 000 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік.
Коментарі 1
Сто сімдесят тисяч штрафу .ви щось напутали
