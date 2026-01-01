Стадіон аплодував стоячи: форвард з Луцька допоміг «Утрехту» вийти у фінал

Стадіон аплодував стоячи: форвард з Луцька допоміг «Утрехту» вийти у фінал
18-річний український нападник «Утрехта» лучанин Артем Степанов вразив уболівальників нідерландської команди в стиковому матчі за кваліфікацію у Лігу конференцій з «Херенвеном» (3:2).

Про це повідомляє Sportua.

Українець відіграв 65 хвилин поєдинку та відзначився одним забитим м'ячем. Коли Степанов йшов з поля, трибуни стадіону «Галгенвард» проводжали його оваціями. Фанати команди аплодували молодому гравцю стоячи.

Артем виступає за «Утрехт» на правах оренди. Його контракт належить «Баєру». На рахунку українця п'ять забитих м'ячів та один асист у 14 матчах за нідерландський клуб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Артем Степанов, Луцьк, футбол, Утрехт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Субфебрилітет: коли тривала невисока температура потребує уважної діагностики
Сьогодні, 13:48
Стадіон аплодував стоячи: форвард з Луцька допоміг «Утрехту» вийти у фінал
Сьогодні, 13:37
Передчасно відійшов у Вічність ветеран з Волині Володимир Лук'янчук
Сьогодні, 12:56
У волинському селі зберегли рецепт житнього хліба, вистояного у дубовій діжці
Сьогодні, 12:09
В Україну можуть повернути та перепоховати Петлюру та Бандеру
Сьогодні, 11:07
Медіа
відео
1/8