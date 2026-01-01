Стадіон аплодував стоячи: форвард з Луцька допоміг «Утрехту» вийти у фінал





Про це повідомляє



Українець відіграв 65 хвилин поєдинку та відзначився одним забитим м'ячем. Коли Степанов йшов з поля, трибуни стадіону «Галгенвард» проводжали його оваціями. Фанати команди аплодували молодому гравцю стоячи.



Артем виступає за «Утрехт» на правах оренди. Його контракт належить «Баєру». На рахунку українця п'ять забитих м'ячів та один асист у 14 матчах за нідерландський клуб.

