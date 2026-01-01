Передчасно відійшов у Вічність ветеран з Волині Володимир Лук'янчук
Сьогодні, 12:56
Волинь втратила ще одного захисника, який ціною власного здоров'я забезпечував спокій та мирне тилове життя. Відійшов у засвіти ветеран з Любешівської громади.
Про це повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.
"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким з приводу передчасної смерті Лук’янчука Володимира Івановича. Колишній військовослужбовець, житель села Залаззя, 1979 року народження, помер 23 травня 2026 року", - йдеться у дописі.
24 травня захисника України поховають у рідному селі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного ветерена.
