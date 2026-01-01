В Україну можуть повернути та перепоховати Петлюру та Бандеру
Сьогодні, 11:07
Голова директорії Української народної республіки Симон Петлюра та очільник революційного крила Організації українських націоналістів Степан Бандера можуть бути перепоховані в Україні.
Про це в коментарі hromadske розповів Голова Організації Українських Націоналістів Богдан Червак.
За його словами, є політична воля, щоб один із лідерів ОУН Степан Бандера був похований у пантеоні героїв, де перепоховають Андрія Мельника — лідера іншого крила ОУН.
«Це буде дуже символічно, коли двох лідерів, які не могли знайти порозуміння під час Другої світової війни будуть поховані у пантеоні героїв і це буде акт примирення українців, акт єднання. Наскільки я знаю, могилою Степана Бандери опікуються родичі, тому треба отримати згоди від родичів для того, щоб приступити до юридичної процедури ексгумації і перепоховання. Робота у цьому напрямку ведеться і я думаю, що вона буде успішною», — зазначив Червак.
Також він розповів, що стрілецька громада Канади, яка опікувалася могилою Євгена Коговальця у Роттердамі дала дозвіл українській владі на перепоховання, тому зараз відбуваються юридичні процедури, повʼязані з ексгумацією і перевезенням полковника Коновальця в Україну.
«Також ведуться певні дії для того, щоб в Україні переховати Симона Петлюри — одного із керівників Української народної республіки. Урешті-решт треба, щоб в Україні був перепохований Іван Мазепа. Країна має дуже багато достойників, чиї могили на чужині. Принципова позиція має полягати в тому, що усіх їх треба вернути в Україну. Можливо, не всі вони будуть у Пантеоні, але всі вони мають бути на рідній землі», — розповів керівник ОУН.
Нагадаємо, 21 травня до України привезли прах Андрія та Софії Мельників, яких першими поховають у Пантеоні визначних українців. 23 травня їх відспівали у Патріаршому Соборі УГКЦ.
