На Волині сталося 8 пожеж: горіло торфовище та житлові будинки. ФОТО





Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.



Поблизу села Серхів Камінь-Каширського району осередками горіло торфовище на площі 1 гектар — ліквідація тривала майже 7 годин. Також пожежі виникли у житлових будинках: в селищі Іваничі — ймовірно, через необережність під час куріння, у с. Підгайці Луцького району — через коротке замикання електромережі.



Усі займання ліквідовані. Потерпілих немає.



Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки.





Минулої доби на Волині трапилося 8 пожеж, із них 5 — на відкритих територіях.Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.Поблизу села Серхів Камінь-Каширського району осередками горіло торфовище на площі 1 гектар — ліквідація тривала майже 7 годин. Також пожежі виникли у житлових будинках: в селищі Іваничі — ймовірно, через необережність під час куріння, у с. Підгайці Луцького району — через коротке замикання електромережі.Усі займання ліквідовані. Потерпілих немає.Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки.

