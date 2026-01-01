На Волині сталося 8 пожеж: горіло торфовище та житлові будинки. ФОТО

На Волині сталося 8 пожеж: горіло торфовище та житлові будинки. ФОТО
Минулої доби на Волині трапилося 8 пожеж, із них 5 — на відкритих територіях.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.

Поблизу села Серхів Камінь-Каширського району осередками горіло торфовище на площі 1 гектар — ліквідація тривала майже 7 годин. Також пожежі виникли у житлових будинках: в селищі Іваничі — ймовірно, через необережність під час куріння, у с. Підгайці Луцького району — через коротке замикання електромережі.

Усі займання ліквідовані. Потерпілих немає.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки.

На Волині сталося 8 пожеж: горіло торфовище та житлові будинки. ФОТО
На Волині сталося 8 пожеж: горіло торфовище та житлові будинки. ФОТО
На Волині сталося 8 пожеж: горіло торфовище та житлові будинки. ФОТО
На Волині сталося 8 пожеж: горіло торфовище та житлові будинки. ФОТО
На Волині сталося 8 пожеж: горіло торфовище та житлові будинки. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пожежа, екосистеми, житлові будинки, ДСНС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині сталося 8 пожеж: горіло торфовище та житлові будинки. ФОТО
Сьогодні, 10:23
За минулу добу на фронті знищили 1110 окупантів, 61 артсистему і 4 ББМ
Сьогодні, 09:43
Масована атака РФ на Київ: загинула людина, десятки поранених, пошкодження – на 20 локаціях
Сьогодні, 09:00
На волинських дорогах ліквідують вибоїни: де саме
Сьогодні, 08:20
Перевірять кожну копійку: яким ФОПам можуть заблокувати рахунки
Сьогодні, 07:16
Медіа
відео
1/8