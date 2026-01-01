На Волині сталося 8 пожеж: горіло торфовище та житлові будинки. ФОТО
Сьогодні, 10:23
Минулої доби на Волині трапилося 8 пожеж, із них 5 — на відкритих територіях.
Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
Поблизу села Серхів Камінь-Каширського району осередками горіло торфовище на площі 1 гектар — ліквідація тривала майже 7 годин. Також пожежі виникли у житлових будинках: в селищі Іваничі — ймовірно, через необережність під час куріння, у с. Підгайці Луцького району — через коротке замикання електромережі.
Усі займання ліквідовані. Потерпілих немає.
Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки.
