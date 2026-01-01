За минулу добу на фронті знищили 1110 окупантів, 61 артсистему і 4 ББМ
Сьогодні, 09:43
Військовослужбовці Сил оборони України протягому минулої доби нанесли противнику значних втрат. Так, за добу на росіяни не дорахувалися близько 1110 окупантів, а також 61 артсистему, 4 броньованих машини, танк, 292 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.26 орієнтовно склали
особового складу – близько 1 355 920 (+1 110) осіб
танків – 11 950 (+1) од.
бойових броньованих машин – 24 603 (+4) од.
артилерійських систем – 42 640 (+61) од.
РСЗВ – 1 800 (+1) од.
засоби ППО – 1 396 (+2) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 451 (+7) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 308 321 (+1 843) од.
крилаті ракети – 4 632 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 98 698 (+292) од.
спеціальна техніка – 4 216 (+4) од.
Дані уточнюються.
