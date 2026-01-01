За минулу добу на фронті знищили 1110 окупантів, 61 артсистему і 4 ББМ





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.26 орієнтовно склали

особового складу – близько 1 355 920 (+1 110) осіб

танків – 11 950 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 603 (+4) од.

артилерійських систем – 42 640 (+61) од.

РСЗВ – 1 800 (+1) од.

засоби ППО – 1 396 (+2) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 451 (+7) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 308 321 (+1 843) од.

крилаті ракети – 4 632 (+0) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 98 698 (+292) од.

спеціальна техніка – 4 216 (+4) од.

Дані уточнюються.

Військовослужбовці Сил оборони України протягому минулої доби нанесли противнику значних втрат. Так, за добу на росіяни не дорахувалися близько 1110 окупантів, а також 61 артсистему, 4 броньованих машини, танк, 292 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

