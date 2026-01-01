На волинських дорогах ліквідують вибоїни: де саме

На волинських дорогах ліквідують вибоїни: де саме
У межах Камінь-Каширського району запланували аварійно-відновлювальні роботи доріг. На ямковий ремонт та утримання вулиць і доріг окремих населених пунктів спрямують близько чотирьох мільйонів гривень. Ідеться передусім про ліквідації вибоїн, пишуть "Волинські новини".

Було оголошено два тендери:

- на аварійно-відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання вулиць Ковельська, Героя України Миколи Цюрика, Шевченка, Свято-Миколаївська, Героїв УПА, Торгова, Дальники, Воля, Шкільна, Європейська, Магдебурзького права, провулку Шевченка, площі Культури в місті Камінь-Каширський, вулиць Ковельська, Євгена Коновальця, Савчука села Підцирʼя та вулиці Шкільна села Раків Ліс;

очікувана вартість – 1,9 мільйона гривень;

- на експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах Любешівської селищної ради – аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації вибоїн асфальтного покриття вулиць Європейська, Свободи, Незалежності, Монастирська, Квітнева, Грушевського, Лесі Українки, Вереснева, Покровська, Січових Стрільців, Ринкова, Тараса Матвіїва, Річкова, Героїв України, Тараса Шевченка, Новоселів, Червоного Хреста в селищі Любешів, вулиці Прилісна села Седлище, вулиці Владислава Оніщука села Судче;

очікувана вартість – 1,8 мільйона гривень.

Торги оголосили управління капітального будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства та комунального майна Камінь-Каширської міської ради, а також управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності Любешівської селищної ради відповідно.

Роботи включатимуть ліквідацію вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом.

Ремонти на згаданих дорогах мають завершити до 1 вересня 2026 року. Гарантійний термін становитиме від року до трьох.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: дороги, ремонт, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Щаслива мить: син відомого луцького забудовника одружився. ФОТО
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Масована атака РФ на Київ: загинула людина, десятки поранених, пошкодження – на 20 локаціях
Сьогодні, 09:00
На волинських дорогах ліквідують вибоїни: де саме
Сьогодні, 08:20
Перевірять кожну копійку: яким ФОПам можуть заблокувати рахунки
Сьогодні, 07:16
Як захистити капусту від шкідників: чому саме у травні це особливо важливо
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 24 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 04:11
Медіа
відео
1/8