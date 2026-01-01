На волинських дорогах ліквідують вибоїни: де саме





Було оголошено два тендери:



- на аварійно-відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання вулиць Ковельська, Героя України Миколи Цюрика, Шевченка, Свято-Миколаївська, Героїв УПА, Торгова, Дальники, Воля, Шкільна, Європейська, Магдебурзького права, провулку Шевченка, площі Культури в місті Камінь-Каширський, вулиць Ковельська, Євгена Коновальця, Савчука села Підцирʼя та вулиці Шкільна села Раків Ліс;



очікувана вартість – 1,9 мільйона гривень;



- на експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах Любешівської селищної ради – аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації вибоїн асфальтного покриття вулиць Європейська, Свободи, Незалежності, Монастирська, Квітнева, Грушевського, Лесі Українки, Вереснева, Покровська, Січових Стрільців, Ринкова, Тараса Матвіїва, Річкова, Героїв України, Тараса Шевченка, Новоселів, Червоного Хреста в селищі Любешів, вулиці Прилісна села Седлище, вулиці Владислава Оніщука села Судче;



очікувана вартість – 1,8 мільйона гривень.



Торги оголосили управління капітального будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства та комунального майна Камінь-Каширської міської ради, а також управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності Любешівської селищної ради відповідно.



Роботи включатимуть ліквідацію вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом.



Ремонти на згаданих дорогах мають завершити до 1 вересня 2026 року. Гарантійний термін становитиме від року до трьох.

