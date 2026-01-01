На волинських дорогах ліквідують вибоїни: де саме
Сьогодні, 08:20
У межах Камінь-Каширського району запланували аварійно-відновлювальні роботи доріг. На ямковий ремонт та утримання вулиць і доріг окремих населених пунктів спрямують близько чотирьох мільйонів гривень. Ідеться передусім про ліквідації вибоїн, пишуть "Волинські новини".
Було оголошено два тендери:
- на аварійно-відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання вулиць Ковельська, Героя України Миколи Цюрика, Шевченка, Свято-Миколаївська, Героїв УПА, Торгова, Дальники, Воля, Шкільна, Європейська, Магдебурзького права, провулку Шевченка, площі Культури в місті Камінь-Каширський, вулиць Ковельська, Євгена Коновальця, Савчука села Підцирʼя та вулиці Шкільна села Раків Ліс;
очікувана вартість – 1,9 мільйона гривень;
- на експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах Любешівської селищної ради – аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації вибоїн асфальтного покриття вулиць Європейська, Свободи, Незалежності, Монастирська, Квітнева, Грушевського, Лесі Українки, Вереснева, Покровська, Січових Стрільців, Ринкова, Тараса Матвіїва, Річкова, Героїв України, Тараса Шевченка, Новоселів, Червоного Хреста в селищі Любешів, вулиці Прилісна села Седлище, вулиці Владислава Оніщука села Судче;
очікувана вартість – 1,8 мільйона гривень.
Торги оголосили управління капітального будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства та комунального майна Камінь-Каширської міської ради, а також управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності Любешівської селищної ради відповідно.
Роботи включатимуть ліквідацію вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом.
Ремонти на згаданих дорогах мають завершити до 1 вересня 2026 року. Гарантійний термін становитиме від року до трьох.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Було оголошено два тендери:
- на аварійно-відновлювальні роботи та експлуатаційне утримання вулиць Ковельська, Героя України Миколи Цюрика, Шевченка, Свято-Миколаївська, Героїв УПА, Торгова, Дальники, Воля, Шкільна, Європейська, Магдебурзького права, провулку Шевченка, площі Культури в місті Камінь-Каширський, вулиць Ковельська, Євгена Коновальця, Савчука села Підцирʼя та вулиці Шкільна села Раків Ліс;
очікувана вартість – 1,9 мільйона гривень;
- на експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах Любешівської селищної ради – аварійно-відновлювальні роботи з ліквідації вибоїн асфальтного покриття вулиць Європейська, Свободи, Незалежності, Монастирська, Квітнева, Грушевського, Лесі Українки, Вереснева, Покровська, Січових Стрільців, Ринкова, Тараса Матвіїва, Річкова, Героїв України, Тараса Шевченка, Новоселів, Червоного Хреста в селищі Любешів, вулиці Прилісна села Седлище, вулиці Владислава Оніщука села Судче;
очікувана вартість – 1,8 мільйона гривень.
Торги оголосили управління капітального будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства та комунального майна Камінь-Каширської міської ради, а також управління капітального будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності Любешівської селищної ради відповідно.
Роботи включатимуть ліквідацію вибоїн машиною для ліквідації вибоїн струменевим методом.
Ремонти на згаданих дорогах мають завершити до 1 вересня 2026 року. Гарантійний термін становитиме від року до трьох.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Масована атака РФ на Київ: загинула людина, десятки поранених, пошкодження – на 20 локаціях
Сьогодні, 09:00
На волинських дорогах ліквідують вибоїни: де саме
Сьогодні, 08:20
Перевірять кожну копійку: яким ФОПам можуть заблокувати рахунки
Сьогодні, 07:16
Курс валют на 24 травня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 04:11