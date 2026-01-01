Перевірять кожну копійку: яким ФОПам можуть заблокувати рахунки





Видання Діни Дрижакової, що це означає на практиці.



Йдеться про оновлений Меморандум «Про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг», який підписали 25 провідних банків та фінансових установ України.



Деякі ФОПи можуть зіткнутися не лише зі зниженими лімітами, а й із ризиком блокування рахунків.



Головна мета нових правил — боротьба з так званими «дропами», фіктивними операціями та схемами виведення грошей. Проте на практиці під посилений контроль потраплять і звичайні підприємці.



Найбільше зміни торкнуться двох категорій бізнесу:

новостворених ФОПів та компаній, які працюють менше шести місяців



«сплячих» підприємців, які тривалий час не вели діяльності, а потім раптово відновили великі обороти



Для звичайних фізичних осіб нові правила поки не змінюються.



Від серпня 2026 року банки планують встановити такі ліміти:



для ФОП 1 групи — до 600 тисяч гривень на місяць



для ФОП 2 та 3 груп — до 3 мільйонів гривень



для окремих юридичних осіб — до 5 мільйонів гривень



А вже від листопада обмеження стануть ще жорсткішими:



ФОП 1 групи — до 400 тисяч гривень



ФОП 2 та 3 груп — до 1 мільйона гривень



юридичні особи — до 2 мільйонів гривень



Особливість ситуації в тому, що ці правила запроваджують не Національний банк через офіційну постанову, а самі банки через спільну угоду. Фактично фінансові установи домовилися діяти однаково, тому просто перейти до іншого банку не вийде.



В Україні від серпня 2026 року для частини підприємців та компаній почнуть діяти нові жорсткі обмеження на банківські перекази.Видання «РБК-Україна» з'ясовувало у адвоката, керівника ЮК «Prima Leader Group», що це означає на практиці.

