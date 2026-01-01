Якою буде погода в Луцьку та на Волині у понеділок, 25 травня





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 25 травня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний,

7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.



Волинська область

Мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25°.

