На Волині волонтерки пошили для бійців на фронт понад 2 тисячі антидронових плащів





Про це розповіла координаторка волонтерського центру Наталія Тхоржевська, пише



Наталія — вчителька української мови та літератури, на початку повномасштабної війни організувала волонтерський колектив. Каже: вирішила створити волонтерський центр і допомагати, бо багато її учнів воюють, 11 із них загинули, ще є зниклі безвісти.



"Це одна з причин, чому я тут, коли мої діти, коли мої учні на війні, я ж мушу теж, бо чого я вчу, чого я виховую дітей, я мушу це теж сповідувати в житті, на практиці, не тільки в теорії", — говорить жінка.



Спочатку волонтерки шили різну військову амуніцію: плитоносоки, підсумки, дощовики, фліски. Згодом почалися запити на антидронові плащі.



"Модель плаща дуже зручна, тому що важить мало — 800 г, тому його зручно брати з собою на позицію, його можна вдягнути на бронежилет, на каску, зверху є капішон і всю амуніцію", — каже волонтерка.



Зараз антидронові плащі шиє орієнтовно 10 волонтерок, троє із них працюють за державною програмою "Армія відновлення". Вони працюють на постійній основі, це з 8:00 до 17:00 щодня, крім суботи, неділі, говорить Наталія Тхоржевська. Серед них — Ніна Кабарчук, яка щодня долає понад 20 км.



"Мені легко, я вже звикла. Мені подобається робота. В мене вдома двоє дітей ще, чоловік. Мені хочеться працювати тут, щось постаратися і для перемоги", — говорить Ніна Кабарчук.



Сорокарічна Олександра Самоха із дітьми переїхала у село Дубове із Запоріжжя, її чоловік у війську, зараз перебуває на Сумщині. Коли приєдналася до волонтерок — шити зовсім не вміла, каже жінка. Вона просто прийшла і запитала, чим може бути корисною і так залишилася.



Шиють антидронові плащі волонтерки безплатно за запитами військових, зі слів Наталії Тхаржевської для збору грошей на матеріали залучають благодійників, проводять збори у соцмережах та ярмарки.





