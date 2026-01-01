Брати-волонтери з Волині отримали відзнаки «Срібний хрест»

Брати-волонтери з Волині отримали відзнаки «Срібний хрест»
Брати-волонтери з Волині отримали відзнаки від оперативного командування «ЗАХІД».

Про це повідомляє Камінь-Каширська територіальна громада.

Перед сесією міської ради двом жителям Каменя-Каширського, уродженцям села Видричі Анатолію та Володимиру Мартинюкам вручили почесні відзнаки «Срібний хрест» від оперативного командування «ЗАХІД».

Таких високих нагород брати Мартинюки удостоїлися за свою волонтерську діяльність та допомогу армії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Камінь-Каширський, нагорода, волонтери
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Брати-волонтери з Волині отримали відзнаки «Срібний хрест»
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 8 травня
Сьогодні, 20:00
Бійці волинської бригади відбили штурм на Куп'янському напрямку
Сьогодні, 19:03
500 мільйонів гривень: волонтери «Української команди» назвали вартість допомоги, яку передали з 2022 року
Сьогодні, 18:49
5 корисних порад щодо ефективного використання теплообмінників у промисловості
Сьогодні, 18:40
Медіа
відео
1/8