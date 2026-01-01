Брати-волонтери з Волині отримали відзнаки «Срібний хрест»
Сьогодні, 20:35
Брати-волонтери з Волині отримали відзнаки від оперативного командування «ЗАХІД».
Про це повідомляє Камінь-Каширська територіальна громада.
Перед сесією міської ради двом жителям Каменя-Каширського, уродженцям села Видричі Анатолію та Володимиру Мартинюкам вручили почесні відзнаки «Срібний хрест» від оперативного командування «ЗАХІД».
Таких високих нагород брати Мартинюки удостоїлися за свою волонтерську діяльність та допомогу армії.
