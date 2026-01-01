У Луцьку п'яний підліток сів за кермо і втаранився в бордюр. ФОТО

У Луцьку 17-річний хлопець сів за кермо напідпитку та без посвідчення водія і вчинив дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляють у патрульній поліції.

7 травня, близько 6-ї ранку патрульні отримали повідомлення про ДТП на вулиці Володимирській.

На місці події інспектори зʼясували, що водій автомобіля Skoda не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на бордюр. Унаслідок ДТП транспортний засіб отримав механічні пошкодження.
Під час спілкування з керманичем патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд за допомогою приладу Драгер показав результат — 2,35 проміле.
Також інспектори з’ясували, що хлопець не має посвідчення водія відповідної категорії.

На водія патрульні склали адміністративні матеріали за:
▪️ ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння);
▪️ ч. 2 ст. 126 (Керування особою, яка не має права керування);
▪️ ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП.

