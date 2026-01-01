Судили водія буса, який біля Луцька провіз на капоті військового ТЦК

Судили водія буса, який біля Луцька провіз на капоті військового ТЦК
На Волині судили жителя Луцька, який у березні цього року на трасі в селі Гаразджа пересів із пасажирського крісла буса Volkswagen Т6 на водійське та провіз на капоті військового ТЦК. Це сталося, коли в чоловіка попросили пред'явити військово-обліковий документ.

Про це сказано у вироку Луцького міськрайонного суду, - пише "Суспільне".

За даними досудового розслідування, 25 березня 2026 року група військовослужбовців ТЦК виїхала до села Гаразджа Луцького району для проведення оповіщення та вручення повісток. Вранці того ж дня на вулиці Лісній зупинили автомобіль Volkswagen Т6, пасажиром якого був обвинувачений лучанин.

Водій автомобіля вийшов, щоб пред'явити документи, а пасажир пересів на водійське крісло і розпочав рух. Військовий ТЦК спробував перекрити проїзд, але потрапив на капот, на якому проїхав орієнтовно 50 метрів. Таким чином обвинувачений створив загрозу для життя і здоров'я потерпілого.

Дії лучанина кваліфікували як погрозу вбивством службовій особі.

Судовий процес відбувся у спрощеному провадженні, без присутності учасників. Попередньо обвинувачений надав суду заяву про визнання своєї винуватості. Наразі він проходить військову службу. Чоловіка визнали винним, суддя призначив йому рік пробаційного нагляду.

Довідково: На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду через Луцький міськрайонний суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, Гаразджа, суд, ТЦК, наїзд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гучне затримання у Луцьку: чиновника міськради спіймали на хабарі у 30 тисяч доларів
Керівника волинського офісу водних ресурсів Євлікова, який привласнював премії працівників, звільнили
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судили водія буса, який біля Луцька провіз на капоті військового ТЦК
Сьогодні, 21:58
У Луцьку п'яний підліток сів за кермо і втаранився в бордюр. ФОТО
Сьогодні, 21:17
Брати-волонтери з Волині отримали відзнаки «Срібний хрест»
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 8 травня
Сьогодні, 20:00
Бійці волинської бригади відбили штурм на Куп'янському напрямку
Сьогодні, 19:03
Медіа
відео
1/8