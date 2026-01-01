Біля Луцька легковик злетів у кювет і загорівся
07 травня, 22:38
У Луцькому районі рятувальники ліквідували займання легкового
автомобіля.
Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
Повідомлення про те, що в кюветі біля с. Жидичин Луцького району горить автомобіль, надійшло на лінію 101 о 15:41.
На місця події працювали рятувальники з м. Луцька, та добровільна пожежна команда з с. Жидичин. О 16:11 вони ліквідували горіння.
Крім того, рятувальники допомогли медикам транспортувати до карети швидкої чоловіка, який зазнав травм під час автопригоди.
Обставини та причину пожежі з’ясовують
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
