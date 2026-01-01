Біля Луцька легковик злетів у кювет і загорівся

У Луцькому районі рятувальники ліквідували займання легковогоавтомобіля.Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.Повідомлення про те, що в кюветі біля с. Жидичин Луцького району горить автомобіль, надійшло на лінію 101 о 15:41.На місця події працювали рятувальники з м. Луцька, та добровільна пожежна команда з с. Жидичин. О 16:11 вони ліквідували горіння.Крім того, рятувальники допомогли медикам транспортувати до карети швидкої чоловіка, який зазнав травм під час автопригоди.Обставини та причину пожежі з’ясовують