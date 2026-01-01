Бійці волинської бригади відбили штурм на Куп'янському напрямку
Сьогодні, 19:03
Бійці 14 окремої механізованої бригади відбили механізований штурм російської армії на Куп'янському напрямку.
Про це 7 травня повідомили у пресцентрі бригади, пише Суспільне.
"Як Князівська бригада відзначила День піхоти — потужно, яскраво і вибухово… для ворога, який намагався здійснити механізований штурм", — йдеться у повідомленні.
Військовослужбовці знищили пересувну техніку та особовий склад, зокрема:
МТ-ЛБ - 1 од;
12 квадроциклів;
знищили 13 російських солдатів;
2 поранених.
Довідково: за даними Генштабу збройним Сил України за добу, 6 травня, на Куп'янському напрямку російське військо атакувало десять разів, у бік Курилівки, Піщаного, Новоплатонівки та в районах Борівської Андріївки, Радьківки, Петропавлівки.
Що відомо про бойовий шлях 14 бригади під час повномасштабної війни
З 24 лютого 2022 року бійці волинської бригади захищали Україну в район кордону з Білоруссю, звідки наступали російські війська. Перші бойові зіткнення відбулися на Київщині та Житомирщині.
6 травня 2023 року, в День піхоти, президент України Зеленський присвоїв волинській бригаді почесну відзнаку "За мужність та відвагу".
Відтоді військовослужбовці 14 бригади брали участь у боях на Миколаївщині, Харківщині, Донбасі та у Запорізькій області. Станом на листопад 2025 року волинська бригада виконує бойові завдання на Куп'янському напрямку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це 7 травня повідомили у пресцентрі бригади, пише Суспільне.
"Як Князівська бригада відзначила День піхоти — потужно, яскраво і вибухово… для ворога, який намагався здійснити механізований штурм", — йдеться у повідомленні.
Військовослужбовці знищили пересувну техніку та особовий склад, зокрема:
МТ-ЛБ - 1 од;
12 квадроциклів;
знищили 13 російських солдатів;
2 поранених.
Довідково: за даними Генштабу збройним Сил України за добу, 6 травня, на Куп'янському напрямку російське військо атакувало десять разів, у бік Курилівки, Піщаного, Новоплатонівки та в районах Борівської Андріївки, Радьківки, Петропавлівки.
Що відомо про бойовий шлях 14 бригади під час повномасштабної війни
З 24 лютого 2022 року бійці волинської бригади захищали Україну в район кордону з Білоруссю, звідки наступали російські війська. Перші бойові зіткнення відбулися на Київщині та Житомирщині.
6 травня 2023 року, в День піхоти, президент України Зеленський присвоїв волинській бригаді почесну відзнаку "За мужність та відвагу".
Відтоді військовослужбовці 14 бригади брали участь у боях на Миколаївщині, Харківщині, Донбасі та у Запорізькій області. Станом на листопад 2025 року волинська бригада виконує бойові завдання на Куп'янському напрямку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Бійці волинської бригади відбили штурм на Куп'янському напрямку
Сьогодні, 19:03
500 мільйонів гривень: волонтери «Української команди» назвали вартість допомоги, яку передали з 2022 року
Сьогодні, 18:49
Вогонь охопив 5 гектарів: на Волині вже добу гасять пожежу торфу
Сьогодні, 18:10