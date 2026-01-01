Бійці волинської бригади відбили штурм на Куп'янському напрямку





Про це 7 травня повідомили у пресцентрі бригади, пише



"Як Князівська бригада відзначила День піхоти — потужно, яскраво і вибухово… для ворога, який намагався здійснити механізований штурм", — йдеться у повідомленні.



Військовослужбовці знищили пересувну техніку та особовий склад, зокрема:



МТ-ЛБ - 1 од;



12 квадроциклів;



знищили 13 російських солдатів;



2 поранених.



Довідково: за даними Генштабу збройним Сил України за добу, 6 травня, на Куп'янському напрямку російське військо атакувало десять разів, у бік Курилівки, Піщаного, Новоплатонівки та в районах Борівської Андріївки, Радьківки, Петропавлівки.



Що відомо про бойовий шлях 14 бригади під час повномасштабної війни



З 24 лютого 2022 року бійці волинської бригади захищали Україну в район кордону з Білоруссю, звідки наступали російські війська. Перші бойові зіткнення відбулися на Київщині та Житомирщині.



6 травня 2023 року, в День піхоти, президент України Зеленський присвоїв волинській бригаді почесну відзнаку "За мужність та відвагу".



Відтоді військовослужбовці 14 бригади брали участь у боях на Миколаївщині, Харківщині, Донбасі та у Запорізькій області. Станом на листопад 2025 року волинська бригада виконує бойові завдання на Куп'янському напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці 14 окремої механізованої бригади відбили механізований штурм російської армії на Куп'янському напрямку.Про це 7 травня повідомили у пресцентрі бригади, пише Суспільне "Як Князівська бригада відзначила День піхоти — потужно, яскраво і вибухово… для ворога, який намагався здійснити механізований штурм", — йдеться у повідомленні.Військовослужбовці знищили пересувну техніку та особовий склад, зокрема:МТ-ЛБ - 1 од;12 квадроциклів;знищили 13 російських солдатів;2 поранених.за даними Генштабу збройним Сил України за добу, 6 травня, на Куп'янському напрямку російське військо атакувало десять разів, у бік Курилівки, Піщаного, Новоплатонівки та в районах Борівської Андріївки, Радьківки, Петропавлівки.З 24 лютого 2022 року бійці волинської бригади захищали Україну в район кордону з Білоруссю, звідки наступали російські війська. Перші бойові зіткнення відбулися на Київщині та Житомирщині.6 травня 2023 року, в День піхоти, президент України Зеленський присвоїв волинській бригаді почесну відзнаку "За мужність та відвагу".Відтоді військовослужбовці 14 бригади брали участь у боях на Миколаївщині, Харківщині, Донбасі та у Запорізькій області. Станом на листопад 2025 року волинська бригада виконує бойові завдання на Куп'янському напрямку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію