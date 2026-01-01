Бійці волинської бригади відбили штурм на Куп'янському напрямку

Бійці 14 окремої механізованої бригади відбили механізований штурм російської армії на Куп'янському напрямку.

Про це 7 травня повідомили у пресцентрі бригади, пише Суспільне.

"Як Князівська бригада відзначила День піхоти — потужно, яскраво і вибухово… для ворога, який намагався здійснити механізований штурм", — йдеться у повідомленні.

Військовослужбовці знищили пересувну техніку та особовий склад, зокрема:

МТ-ЛБ - 1 од;

12 квадроциклів;

знищили 13 російських солдатів;

2 поранених.

Довідково: за даними Генштабу збройним Сил України за добу, 6 травня, на Куп'янському напрямку російське військо атакувало десять разів, у бік Курилівки, Піщаного, Новоплатонівки та в районах Борівської Андріївки, Радьківки, Петропавлівки.

Що відомо про бойовий шлях 14 бригади під час повномасштабної війни

З 24 лютого 2022 року бійці волинської бригади захищали Україну в район кордону з Білоруссю, звідки наступали російські війська. Перші бойові зіткнення відбулися на Київщині та Житомирщині.

6 травня 2023 року, в День піхоти, президент України Зеленський присвоїв волинській бригаді почесну відзнаку "За мужність та відвагу".

Відтоді військовослужбовці 14 бригади брали участь у боях на Миколаївщині, Харківщині, Донбасі та у Запорізькій області. Станом на листопад 2025 року волинська бригада виконує бойові завдання на Куп'янському напрямку.

