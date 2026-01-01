Вогонь охопив 5 гектарів: на Волині вже добу гасять пожежу торфу





Про це 7 травня розповіла у коментарі Віта Лукашевич. За її словами, ввечері 6 травня пожежу локалізували, однак станом на 15:30 7 травня рятувальники продовжують гасити торф'яник.



Загалом минулої доби в області виникли три пожежі торфу. Окрім Камінь-Каширського району, займання зафіксували у селі Ржищів Луцького району та поблизу села Яревище на Ковельщині — там вогонь уже ліквідували. Загальна площа загорянь перевищила 7 гектарів. За попередніми даними, причиною пожеж стало необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Від початку року на Волині сталося вже 18 пожеж на торфовищах на загальній площі 19 гектарів, додала пресофіцерка Віта Лукашевич.



Довідково: за даними рятувальників, торф'яні пожежі — наслідок загоряння звичайного або висушеного торф'яного болота. Горіння торфу відбувається у вигляді тління, і, якщо пожежа проникає більше півтора метра вглиб ґрунту, то його не здатні згасити навіть сильні зливи.



За спалювання сухої трави передбачена адміністративна відповідальність. Штраф для громадян становить від 3060 до 6120 гривень, для посадових осіб — від 15 300 до 21 420 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

