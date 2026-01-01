На Волині травмувався мотоцикліст





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Мешканець Камінь-Каширського району, 1996 року народження, керуючи Mustang, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та впав на дорожнє покриття.



Внаслідок аварії чоловік отримав політравму, забої, гематоми та численні переломи й був госпіталізований в медзаклад обласного центру.



Усі обставини встановлюють слідчі, вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДТП трапилась 19 травня, близько 17 години, в Ковельському районі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Мешканець Камінь-Каширського району, 1996 року народження, керуючи Mustang, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки та впав на дорожнє покриття.Внаслідок аварії чоловік отримав політравму, забої, гематоми та численні переломи й був госпіталізований в медзаклад обласного центру.Усі обставини встановлюють слідчі, вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію