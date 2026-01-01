ДПСУ почала випускати чиновниць за кордон
Сьогодні, 09:39
В Україні набрали чинності зміни, які скасовують обмеження на перетин кордону для держслужбовиць.
Про це інформує Держприкордонслужба.
Як повідомляла днями прем’єрка Юлія Свириденко, уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних підприємствах та в судах.
«Сьогодні зміни до Правил перетину кордону, затверджених постановою № 57, в частині внесення змін до пункту 2-14 цих Правил, набрали чинності. Зокрема, урядом постановою від 15 травня 2026 року № 623 , знято обмеження з осіб з числа жінок щодо перетину державного кордону на підставі відповідних рішень про службові відрядження», - йдеться у повідомленні.
Відсьогодні Державна прикордонна служба України розпочала застосовувати дану норму під час здійснення заходів прикордонного контролю в пунктах пропуску.
