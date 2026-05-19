Загроза наступу росіян з Білорусі - реальна, - головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський





Про це голвоком Олександр Сирський сказав в інтерв’ю Мілітарному. Дані розвідки про загрозу наступу ворога з Білорусі є цілком реальними, додав він, пише



“Можливі операції на півночі – це реально, ми знаємо ці дані про те, що російський генштаб зараз активно прораховує і планує операції”, – сказав він.



На початку квітня президент України заявив про активність ворога на білоруському кордоні. Він доручив посилити цей напрямок.



На початку повномасштабної війни Білорусь дозволила армії окупантів використовувати свою територію для вторгнення на північ України.



Зараз Мінськ продовжує надавати росіянам повітряний простір для ударів по українцях дронами.

Росія вдвічі переважає Україну в кількості бригад і полків. І додатково є загроза збільшення лінії фронту, що вже зараз простягається на 1200 кілометрів.

