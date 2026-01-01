У Нововолинську попрощалися із Захисником України Петром Козачуком
Сьогодні, 11:03
Учора, 19 травня у Нововолинську провели в останню путь Захисника України Петра Козачука (1979 року народження).
Серце воїна зупинилося 10 травня 2026 року від важких поранень, отриманих у бою на Донеччині, повідомляє Нововолинська міськрада.
Петро Козачук був мешканцем Литовезької громади, у Нововолинську проживають його рідні.
Панахида та прощання відбулися у Хресто-Воздвиженському храмі.
Слова співчуття рідним і близьким полеглого воїна висловила секретар міської ради Надія Жук.
«Схиляємо голови у скорботі та вдячності за мужність і жертовність Захисника. Вічна пам’ять і шана Герою», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Серце воїна зупинилося 10 травня 2026 року від важких поранень, отриманих у бою на Донеччині, повідомляє Нововолинська міськрада.
Петро Козачук був мешканцем Литовезької громади, у Нововолинську проживають його рідні.
Панахида та прощання відбулися у Хресто-Воздвиженському храмі.
Слова співчуття рідним і близьким полеглого воїна висловила секретар міської ради Надія Жук.
«Схиляємо голови у скорботі та вдячності за мужність і жертовність Захисника. Вічна пам’ять і шана Герою», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині зустріли українців, які втікають з-під окупації
Сьогодні, 11:51
За час контрнаступу Україна звільнила 12 населених пунктів
Сьогодні, 11:28
У Нововолинську попрощалися із Захисником України Петром Козачуком
Сьогодні, 11:03
Загроза наступу росіян з Білорусі - реальна, - головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Сьогодні, 10:41
Росіяни атакували Україну радіоактивною ракетою, - СБУ
Сьогодні, 10:28