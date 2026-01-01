У Нововолинську попрощалися із Захисником України Петром Козачуком

Учора, 19 травня у Нововолинську провели в останню путь Захисника України(1979 року народження).Серце воїна зупинилося 10 травня 2026 року від важких поранень, отриманих у бою на Донеччині, повідомляє Нововолинська міськрада.Петро Козачук був мешканцем Литовезької громади, у Нововолинську проживають його рідні.Панахида та прощання відбулися у Хресто-Воздвиженському храмі.Слова співчуття рідним і близьким полеглого воїна висловила секретар міської ради«Схиляємо голови у скорботі та вдячності за мужність і жертовність Захисника. Вічна пам’ять і шана Герою», - йдеться у повідомленні.