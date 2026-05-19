За час контрнаступу Україна звільнила 12 населених пунктів





Крім того, вона проводить дії високої інтенсивності уздовж кордону з Харківською і Сумською областями. Про це головком Олександр Сирський розповів в інтерв’ю Мілітарному, пише



На основних напрямках ворог проводить 35-20 штурмових дій, на інших напрямках – менше.



Україна проводить контрдії.



“Під час попереднього наступу, що завершився наприкінці квітня, ми звільнили площу на Олександрівському напрямку близько 500 квадратних кілометрів нашої території. Тоді було звільнено 12 населених пунктів”, – сказав він, додавши, що цей наступ перейшов в інший формат, але не завершився.



Сирський відзначив зменшення кількості російських наступів і збільшення українських. Доба, що передувала цьому інтерв'ю, вперше завершилася перевищенням наступальних дій України, а не Росії.



Сирський звернув увагу, що зараз ротація військ між позиціями є такою ж складною операцією, як наступальна.



Наступ на Олександрівському напрямку Сили оборони України почали у січні. Станом на 23 лютого звільнили 400 кв. км і 8 сіл.

