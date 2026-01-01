На Волині зустріли українців, які втікають з-під окупації
Сьогодні, 11:51
Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець разом з робочою групою з людського виміру відвідав пункт пропуску з республікою білорусь на Волині, через який до нашої держави повертаються громадяни України з ТОТ, рф та рб.
До складу делегації також увійшли більше півсотні іноземних представників, зокрема посли семи держав. Робочу групу на кордоні супроводжували керівники Волинської ОВА, обласної ради та Ковельської РВА, повідомляє у фейсбуці західне регіональне управління Держприкордонслужби.
Начальник Волинського прикордонного загону полковник Богдан Ігнатюк ознайомив гостей з організацією роботи пункту пропуску та порядком перетину державного кордону нашими співвітчизниками, які повертаються з окупації. Представники дипломатичного корпусу та міжнародних організацій поспілкувалися з українцями, які щойно ступили на рідну землю та подолали весь маршрут, який громадяни України долають після перетину кордону з білоруссю.
Військовослужбовці Волинського прикордонного загону зі свого боку й надалі робитимуть все можливе аби швидко та комфортно здійснювати пропуск наших співгромадян через цей єдиний гуманітарний коридор для українців.
