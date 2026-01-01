Хотів продати автівку: шахраї видурили у волинянина 480 тисяч гривень

Лише протягом минулої доби до поліції надійшло 12 повідомлень про шахрайства: усі факти розслідують поліцейські.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Понад 480 тисяч гривень самостійно перевів на різні рахунки мешканець Нововолинська, 1994 року народження. Йому обіцяли продати транспортний засіб, гроші запросили наперед. У результаті – ні одного, ні другого.Почастішали випадки шахрайств під приводом дзвінків від псевдопрацівників банків. Людям телефонують і кажуть, що потрібно перевести гроші на інші рахунки, аби, мовляв, зберегти їх. Довірливі громадяни думають, що спілкуються з реальними співробітниками, а в результаті втрачають усе. Наприклад, ковельчанка, 1988 року народження, позбулась так понад 48 тисяч гривень.Трохи підзаробити і примножити зароблене хотіла мешканка Любомля, 1978 року народження. Їй приходили повідомлення в один з месенджерів. Жінка відкрила доступ до всіх своїх персональних даних. І якщо спершу їй нараховувались мінімальні бонуси, то потім шахраї зняли усе, а це понад 84 тисячі гривень.Усі випадки шахрайств розслідує поліція.Разом з тим, продовжуємо закликати берегти свої кошти, не оплачувати нічого наперед, не довіряти легким підробіткам в інтернеті та перевіряти інформацію виключно за номером «гарячої лінії» банку.