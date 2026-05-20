Президент Литви з працівниками спускався в укриття через загрозу дрона біля кордону з Білоруссю
Сьогодні, 13:18
У Литві президента Гітанаса Науседу, працівників його офісу, прем'єрку Інгу Ругінене та людей у будівлі Сейму просили перейти в укриття через повітряну тривогу у Вільнюсі. Її оголосили після повідомлення про дрон біля литовського повітряного простору з боку Білорусі.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на LRT.
Радник президента Гітанаса Науседи Фредерікас Янсонас підтвердив, що президента та співробітників його офісу спрямували в укриття.
Аналогічне розпорядження пролунало у Сеймі Литви. З гучномовців оголосили, що через повітряну загрозу усіх присутніх у будівлі просять спуститися в укриття.
Речник прем'єрки повідомив, що Інга Ругінене також пішла в укриття.
Невдовзі перед цим Міноборони Литви оголосило про загрозу з повітря над частиною території країни – через фіксацію дрона біля повітряного простору Литви з боку Білорусі. Повідомили про початок операція НАТО з патрулювання повітряного простору над Балтійським регіоном.
Для столиці Вільнюса оголосили червоний рівень попередження та порадили громадянам до відбою спуститися в укриття.
З офіційних оголошень незрозуміло, чи зазначений апарат перетнув кордон країни і де перебуває.
У поліції зазначили, що йдеться про інцидент, подібний до тих, що днями спостерігалися у Латвії та Естонії, і попередження громадян у такій ситуації є стандартною безпековою процедурою.
Невдовзі перед публікацією цієї новини, приблизно о 10:50, оголосили про відбій повітряної тривоги.
У прикордонних з РФ районах Латвії у ці ж години також оголошували повітряну тривогу – вже другий день поспіль.
19 травня в Естонії вперше збили з винищувача безпілотник, що став причиною тривоги – найімовірніше заблукалий український ударний дрон.
