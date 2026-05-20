Керівництво поліції в трьох областях викрили на «кришуванні» порноофісів





Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, пише



Генпрокурор Руслан Кравченко розповів, що в цих приміщеннях створювали, виготовляли та поширювали через інтернет відеопродукцію еротичного і порнографічного характеру. Сьогодні одночасно проводяться слідчі дії у трьох головних управліннях Національної поліції.



У Національній поліції розповіли, що затримали:



начальника ГУНП в Івано-Франківській області;



заступника начальника ГУНП в Івано-Франківській області;



першого заступника начальника ГУНП в Тернопільській області;



заступника начальника ГУНП в Житомирській області;



водія автогосподарства ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС", який за версією слідства, виконував роль посередника.



“Мета операції – встановити всіх посадовців, які могли бути залучені до схеми, перевірити роль кожного та надати правову оцінку діям керівників поліції, які замість протидії злочинності могли забезпечувати її прикриття”, – сказав Кравченко.



За інформацією слідства, посередником у схемі був водій одного із заступників Міністра внутрішніх справ України. Використовуючи зв’язки серед керівного складу Нацполіції, він домовлявся з посадовцями про невтручання у роботу таких “порноофісів”.



У ході розслідування задокументовано кілька епізодів передачі коштів.



У лютому посередник отримав 45 тис. доларів США. Частина цих коштів, за даними слідства, призначалася керівництву поліції однієї з областей, частина – самому посереднику.



У квітні він отримав ще 25 тис. доларів США: 20 тис. доларів США мали бути передані одному із заступників начальника обласного управління поліції, 5 тис. доларів США залишалися посереднику.



“Також задокументовано передачу 20 тис. доларів США посадовцю поліції іншої області через його близьку особу, яка не була обізнана про злочинні наміри. Надалі зафіксовано ще одну передачу 20 тис. доларів США цьому ж посадовцю”, – повідомив Кравченко.



Сьогодні посередника затримали після одержання чергового траншу в 25 тис. доларів США. У цьому епізоді 20 тис. доларів США також призначалися одному з керівників обласної поліції, 5 тис. доларів США – йому.



Підозра оголошена за ч. 4 ст. 368 КК України – одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за невчинення дій з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб.



Слідчі зафіксували зустріч водія одного з заступників міністра внутрішніх справ із заявником. Під час зустрічі вони обговорювали суму хабаря для керівництва управління поліції в Івано-Франківській області за "кришування" так званого порноофісу.



Також зафіксовані обговорення відкриття аналогічного офісу в Тернополі й Житомирі.

