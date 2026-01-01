Відсьогодні, 20 травня, у Луцьку на вулиці Степана Бандери перекриють рух транспорту
Сьогодні, 13:40
У Луцьку тимчасово перекриють рух транспорту вулицею Степана Бандери.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
"У зв’язку з виконанням робіт з поточного ремонту, відсьогодні, 20 травня, до завершення робіт буде перекрито рух транспорту вулицею Степана Бандери. А саме: на ділянці від перехрестя з вулицею Банковою до перехрестя з вулицею Винниченка в місті Луцьку", - йдеться в повідомленні.
