Зводив багатоквартирний будинок: на Волині забудовник не сплатив понад 300 тисяч гривень у місцевий бюджет

Прокурори Ковельської окружної прокуратури звернулися до суду із позовом до одного із забудовників, аби стягнути до бюджету громади понад 300 тис грн інфляційних втрат та відсотків за борговим зобов'язанням внаслідок несвоєчасної сплати коштів пайової участі в розвитку інфраструктури населеного пункту.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Здійснивши будівництво багатоквартирного будинку у місті Любомль, суб'єкт господарювання лише після звернення окружної прокуратури до суду із позовом сплатив до бюджету громади майже пів мільйона гривень коштів пайової участі.При цьому він прострочив виконання боргового зобов'язання на три роки, відтак прокурори в суді наполягають на сплаті ним до місцевого бюджету ще й інфляційних витрат та відсотків.