РФ може планувати наступ на Чернігівсько-Київському напрямку і готує нову хвилю мобілізації, - Зеленський





Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише



За його словами, армія рф може розширити свою агресію на новому напрямку, тому «по кожному можливому варіанту дій Україна готує відповіді». Також він зазначив, що на цій ділянці збільшиться обсяг українських сил.



Крім того, президент заявив, що доручив Міністерству закордонних справ підготувати додаткові заходи дипломатичного впливу щодо Білорусі, яка, за його словами, «може бути використана росією для такого розширення війни». Цим також займатимуться українські розвідувальні служби.



Зеленський стверджує, що Україна готує розширення географії далекобійних санкцій проти росії, які, мовляв, «вже дуже добре себе зарекомендували та показали більш відчутний примус росії до зменшення агресії». Також, за даними розвідки, росія готує нову хвилю мобілізації та планує залучити до війни ще 100 тисяч людей.



«Вважаємо, що станом на сьогодні такий потенціал для прихованої мобілізації в росії відсутній, отже, варто очікувати російські політичні рішення іншого формату, зокрема такі, як нещодавно щодо Придністровського регіону Молдови», — зазначив президент.



Зазначимо, що в Білорусі розпочалися військові навчання за участі армії рф. Міноборони росії заявило, що залучило до цих «тренувань» понад 64 тисячі солдатів і 7,8 тисячі одиниць техніки.



На військових навчаннях, як стверджує Міноборони рф, працюють «ракетні війська стратегічного значення», які відповідають за ядерне стримування та ураження стратегічних об'єктів, Тихоокеанський та Північний флоти росії.



Нагадаємо, 15 травня глава рф володимир путін підписав указ про спрощене надання російського громадянства для мешканців так званого «Придністров’я». Для отримання громадянства рф їм не потрібно буде проживати у росії протягом 5 років, володіти російською мовою та знаннями про історію та законодавство рф.



Президентка Молдови Мая Санду припустила, що це зробили, бо «їм (ред. — росії) потрібно більше людей на війну проти України».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

