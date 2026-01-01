Підтвердили загибель воїна з Луцька Олексія Ковальчука

Ковальчук Олексій Федорович (06.08.1982 р. н.).



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



"Олексій Ковальчук загинув 10 жовтня 2024 року у населеному пункті Новоіванівка Курської області російської федерації.



Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому “на щиті” повернеться лучанин(06.08.1982 р. н.).Про це повідомили у Луцькій міській раді."Олексій Ковальчук загинув 10 жовтня 2024 року у населеному пункті Новоіванівка Курської області російської федерації.Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію