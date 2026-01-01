Підтвердили загибель воїна з Луцька Олексія Ковальчука
Сьогодні, 15:00
Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому “на щиті” повернеться лучанин Ковальчук Олексій Федорович (06.08.1982 р. н.).
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"Олексій Ковальчук загинув 10 жовтня 2024 року у населеному пункті Новоіванівка Курської області російської федерації.
Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
"Олексій Ковальчук загинув 10 жовтня 2024 року у населеному пункті Новоіванівка Курської області російської федерації.
Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Підтвердили загибель воїна з Луцька Олексія Ковальчука
Сьогодні, 15:00
Зводив багатоквартирний будинок: на Волині забудовник не сплатив понад 300 тисяч гривень у місцевий бюджет
Сьогодні, 14:40
Відсьогодні, 20 травня, у Луцьку на вулиці Степана Бандери перекриють рух транспорту
Сьогодні, 13:40
Президент Литви з працівниками спускався в укриття через загрозу дрона біля кордону з Білоруссю
Сьогодні, 13:18