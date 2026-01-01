Пішов з лікувального закладу і не повернувся: на Волині зник безвісти 74-річний чоловік

Поліція встановлює місцезнаходження 74-річного волинянина.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують, 13 лютого 1952 року народження, жителя міста Ковель.Чоловік близько 14 години 19 травня пішов з лікувального закладу, який знаходиться у Луцьку по вулиці Назарія Яремчука, та не повернувся. Де перебуває – невідомо.Прикмети безвісти зниклого: Сині спортивні штани, оливкова футболка, темні резинові капці. Хворіє на деменцію, не орієнтується в місцевості."Громадянам, яким що-небудь відомо про зниклого чоловіка, просимо повідомити за номерами: 0332-24-22-95, 0993633592, 0979190466, 0954836013 або 102", - наголошують у поліції.