Пішов з лікувального закладу і не повернувся: на Волині зник безвісти 74-річний чоловік
Сьогодні, 16:26
Поліція встановлює місцезнаходження 74-річного волинянина.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують Омельчука Михайла Андрійовича, 13 лютого 1952 року народження, жителя міста Ковель.
Чоловік близько 14 години 19 травня пішов з лікувального закладу, який знаходиться у Луцьку по вулиці Назарія Яремчука, та не повернувся. Де перебуває – невідомо.
Прикмети безвісти зниклого: Сині спортивні штани, оливкова футболка, темні резинові капці. Хворіє на деменцію, не орієнтується в місцевості.
"Громадянам, яким що-небудь відомо про зниклого чоловіка, просимо повідомити за номерами: 0332-24-22-95, 0993633592, 0979190466, 0954836013 або 102", - наголошують у поліції.
