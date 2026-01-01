Росія має п’ять сценаріїв розширення війни через північ України

Володимир Зеленський заявив, що під час Ставки розглянули планування Росією наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку.



Про це глава держави повідомив у Телеграмі, передає



«Провів Ставку. Детально проаналізували наявні дані в наших розвідок про російське планування наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку. По кожному можливому варіанту дій ворога готуємо відповіді, якщо росіяни дійсно наважаться розширити свою агресію. Наші сили на напрямку будуть збільшені», - сказав Зеленський.



Він зазначив, що нині переглядаються і можливості зовнішньої активності.



Він наголосив, що Україна обовʼязково захистить себе, і зараз завданням є посилити державу так, щоб «жоден із п’яти російських сценаріїв розширення війни через північ України не спрацював».



Він також повідомив, що Україна продовжить підготовку розширення географії далекобійних санкцій, «які вже дуже добре себе зарекомендували».

Президентзаявив, що під час Ставки розглянули планування Росією наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку.Про це глава держави повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ «Провів Ставку. Детально проаналізували наявні дані в наших розвідок про російське планування наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку. По кожному можливому варіанту дій ворога готуємо відповіді, якщо росіяни дійсно наважаться розширити свою агресію. Наші сили на напрямку будуть збільшені», - сказав Зеленський.Він зазначив, що нині переглядаються і можливості зовнішньої активності.Він наголосив, що Україна обовʼязково захистить себе, і зараз завданням є посилити державу так, щоб «жоден із п'яти російських сценаріїв розширення війни через північ України не спрацював».Він також повідомив, що Україна продовжить підготовку розширення географії далекобійних санкцій, «які вже дуже добре себе зарекомендували».

