У Луцьку школярка принижувала вчителів у соцмережах: як її покарали

У Луцьку учениця опублікувала у соцмережі Tiк Toк образливий ролик про вчителів, щоб підтримати небезпечний тренд. За провокативний контент до відповідальності притягнули матір дівчинки.

Про це пишуть Волинські новини.

У проколі вказується, що лучанка 21 квітня ухилилася від виконання батьківських обов’язків щодо малолітньої доньки. Зокрема, дівчина розмістила та поширила у соціальній мережі Тік Ток відео, в яких було використано фотозображення трьох працівників ліцею № 22. Зазначені відеоматеріали супроводжувалися образливими словами та музикою, в якій була використана нецензурна лексика, чим було принижено честь та гідність працівників ліцею.

На матір школярки склали протокол за ч. 1 ст. 184 КУпАП (ухилення батьків від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей).

Лучанка під час судового засідання провину визнала, також вона була підтверджена дослідженими доказами.

Відтак суддя, врахувавши характер і ступінь вчиненого порушення, особу порушниці, ступінь її вини, призначив жінці 850 гривень штрафу. А ще вона має сплатити 665 гривень судового збору.

Зауважимо, останнім часом соцмережами шириться новий тренд, спрямований на приниження учителів. Учні фотографують педагогів, а потім монтують образливі відео у Тік Тоці.

У Нацполіції при цьому нагадують, що такі вчинки не є «приколом», а кібербулінгом. І за це передбачені штрафи або навіть кримінальна відповідальність. Якщо порушник є неповнолітнім, то за його дії відповідають батьки.

