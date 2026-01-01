Пошкоджено 20 вікон: як відновлюють ВНУ після російського обстрілу





Унаслідок російського обстрілу 13 травня у корпусах пошкоджено 20 вікон, розповів у коментарі Олег Дикий.



«Тимчасово закрили вікна, але замінити всі склопакети так швидко нам не вдасться. В принципі корпус придатний до навчання. У гуртожитку студенти також продовжують проживати. Фактично в університеті було лише два дні без навчання», — пояснив він.



Наразі навчальний заклад готує документи до департаменту житлово-комунального господарства міськради, щоб відшкодувати збитки. Якщо компенсацію отримати не вдасться, то заміну вікон проводитимуть через тендери.

