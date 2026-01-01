Завтра у Луцьку прощатимуться з воїном Олексієм Ковальчуком

Завтра, 26 травня, відбудеться прощання з військовослужбовцем Олексієм Ковальчуком.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

"У вівторок, 26 травня, об 11 годині у Свято-Іллінському храмі міста Луцька відбудеться відспівування військовослужбовця Ковальчука Олексія Федоровича (06.08.1982 р. н.), який загинув 10 жовтня 2024 року у населеному пункті Новоіванівка Курської області російської федерації.

Завтра о 10.00 год. тіло Героя траурним кортежем перевезуть з приміщення Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи до будинку на вулиці Володимира Івасюка, а потому - до Свято-Іллінського храму", - йдеться в повідомленні.

Поховають Олексія Ковальчука у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


