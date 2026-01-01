Чи штрафують у Луцьку за крадіжку бузку





За інформацією Головного управління Національної поліції у Волинській області, отриманою на інформаційний запит



У всіх зафіксованих випадках поліція не склала адміністративних матеріалів, а осіб, причетних до можливих правопорушень, працівники не встановили.



Правоохоронці нагадують, що пошкодження зелених насаджень у громадських місцях є адміністративним правопорушенням.



Покарання за такі дії передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП) і можуть сягати 1 700 грн:



ст. 152 КУпАП (Порушення правил благоустрою): штраф від 340 до 1 360 грн для громадян, від 850 до 1 700 грн для посадових осіб та підприємців.



ст. 153 КУпАП (Знищення або пошкодження зелених насаджень): штраф від 170 до 510 грн для громадян, від 510 до 850 грн для посадових осіб та підприємців.



ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство): штраф від 51 до 119 грн, громадські роботи або адміністративний арешт до 15 діб.



Остаточна кваліфікація залежить від конкретних обставин події — місця, способу дій, мотивів та обсягу завданої шкоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку з початком сезону цвітіння поліція реєструє повідомлення про пошкодження зелених насаджень, зокрема, про обривання гілок бузку. Попри те, що закон передбачає штрафи за такі дії, жоден винний досі не поніс відповідальності.За інформацією Головного управління Національної поліції у Волинській області, отриманою на інформаційний запит misto.media, загалом по області протягом 2025–2026 років було зафіксовано 6 повідомлень про обривання гілок бузку та інших зелених насаджень (4 — у 2025 році та 2 — у 2026 році). Безпосередньо в Луцьку за цей період зареєстрували три звернення.У всіх зафіксованих випадках поліція не склала адміністративних матеріалів, а осіб, причетних до можливих правопорушень, працівники не встановили.Правоохоронці нагадують, що пошкодження зелених насаджень у громадських місцях є адміністративним правопорушенням.Покарання за такі дії передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП) і можуть сягати 1 700 грн:ст. 152 КУпАП (Порушення правил благоустрою): штраф від 340 до 1 360 грн для громадян, від 850 до 1 700 грн для посадових осіб та підприємців.ст. 153 КУпАП (Знищення або пошкодження зелених насаджень): штраф від 170 до 510 грн для громадян, від 510 до 850 грн для посадових осіб та підприємців.ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство): штраф від 51 до 119 грн, громадські роботи або адміністративний арешт до 15 діб.Остаточна кваліфікація залежить від конкретних обставин події — місця, способу дій, мотивів та обсягу завданої шкоди.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію